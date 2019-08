L’incroyable été de la JLC Family - Episode 4 : Jazz en larmes prend la défense de sa maman (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 4 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce mercredi 14 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde, dîners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

Jazz et Laurent se sont envolés pour 48h de rêve aux Seychelles. L’occasion pour Laurent de faire une belle surprise à sa femme en renouvelant leurs voeux sur cette plage paradisiaque. De retour à Dubaï, ils racontent à Mamie Sandra et Papy Billio leurs projets pour le reste des vacances. Jazz et Laurent ont décidé d’emmener leurs enfants sur la terre de leurs origines. Destination Portugal et Londres ! Mais la perspective de revoir son père et ses demi-frères et soeurs qu’elle n’a pas vues depuis plus de 10 ans, angoisse énormément Jazz. Va-t-elle les contacter ?

Dans l’épisode 4 : Cartes sur table

Dernier jour pour Mamie et Papy à Dubaï. Jazz le sait, cette nouvelle séparation s’annonce difficile. En effet, vivre sa vie loin de ses parents et de sa petite soeur n’est pas toujours évident. Mais avant de se dire au revoir, petite après-midi shopping et détente au lagon. Dans la soirée, Samira arrive à la villa, “la grande soeur” de Jazz et Laurent les aide dans l’organisation du baptême des enfants. Dernier repas avec les grands-parents. Si jusqu’alors, Jazz n’avait pas réglé ses comptes avec le compagnon de sa maman, elle décide ce soir de mettre cartes sur table. Pourquoi a-t-il blessé sa maman ? Jazz, en larmes, confie à Olivier qu’il ne doit pas abandonner Chelsea parce que c’est son vrai papy… Il lui en fait la promesse !

