L’incroyable été de la JLC Family - Episode 5 : Laurent retrouve sa famille au Portugal (Replay)

Le 15/08/19 à 17:20 , mis à jour le 13 Août 2019 à 15:12 | JLC FAMILY : L'incroyable été de Jazz et Laurent

Vous avez manqué l’épisode 5 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce jeudi 15 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde? diners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

Jazz a eu besoin de dire à Olivier tout ce qu’elle avait sur le coeur. Depuis que ce dernier a blessé sa maman, elle a dû mal à lui faire confiance à nouveau. Souvent déçu par les hommes de sa vie qu’ils l’ont laissé tomber, elle ne veut pas que Chelsea soit abandonnée par celui qu’elle considère comme son grand-père.

Dans l’épisode 5 : Ce n’est qu’un au revoir !

La JLC Family découvre le premier épisode de la saison 2 d’Eva, Dans mon mood sur MYTF1. Jazz réalise que sa petite soeur vit de grandes choses loin d’elle… "J’ai l’impression de passer à côté de quelque chose que je ne pourrais pas rattraper,” confie-t-elle avec beaucoup d’émotion. Jazz décide de l’appeler pour prendre des nouvelles ! Eva lui demande si elle sera là à la soirée de lancement de son album. Jazz lui répond que non même si cela lui brise le coeur. Laurent parviendra-t-il à organiser un aller-retour en jet privé à Nice ? Pour l’heure, il est temps de dire au revoir à Papy et Mamie pour qui les vacances s’arrêtent ici. Pour la JLC Family, il est maintenant l’heure de s’envoler vers de nouvelles aventures. Direction le Portugal ! Laurent a à coeur de présenter sa femme et ses enfants à toute sa famille.

