L’incroyable été de la JLC Family - Episode 6 : Aller-retour en jet privé pour surprendre Eva (Replay)

Par| Écrit pour tfx |Le 16/08/19 à 17:20 , mis à jour le 14 Août 2019 à 08:35 | Voir le site de JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent

Vous avez manqué l’épisode 6 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce vendredi 16 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde, diners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

Après 48h en amoureux aux Seychelles et quelques jours avec Papy et Mamy à Dubaï, la JLC Family poursuit ses vacances direction le Portugal, pays d’origine de Laurent.

Dans l’épisode 6 : Retour aux sources

La JLC Family se réveille au Portugal où ils ont décidé de poser leurs valises le temps de passer quelques jours avec la famille de Laurent. Jazz et Laurent ont organisé un concours sur les réseaux sociaux pour rencontrer leurs fans comme ils le font souvent. Ils ont rendez-vous avec Chloé, toute émue de les rencontrer. Jazz reçoit un message de sa petite-soeur Florence, celle que son père a eu avec sa seconde femme. Elle a vu sur les réseaux sociaux que Jazz venait à Londres. Ce message perturbe la jeune maman. Mais pour l’heure, c’est un aller-retour express à bord d’un jet privé direction Cannes qui attend Jazz, Chelsea et Laurent. Ils préparent une surprise à Eva ! Cayden lui, reste avec la maman de Laurent. Comment va réagir Eva ?

