L’incroyable été de la JLC Family - Episode 8 : Retrouvailles émouvantes entre Jazz et sa demi-soeur Florence (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 8 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce mardi 20 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde, dîners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

La JLC Family a quitté le Portugal pour embarquer à bord de leur jet privé à destination de Londres pour renouer avec le passé de Jazz. Sisika, Karim, Eva et Isaac sont aussi du voyage !

Dans l’épisode 8 : Les fantômes du passé

Jazz reçoit un message qui ne la laisse pas insensible… "J’ai vu que tu étais arrivée. Tu veux qu’on se retrouve ?" Florence est la demi-soeur qu’elle n’a pas revue depuis dix ans. Eva ne comprend pas vraiment ce retour soudain et par le passé, elles se sont vivement disputées toutes les deux sur les réseaux sociaux. Mais s’il arrivait un drame demain ? Jazz veut aller au bout de sa démarche et ne veut pas avoir de regrets. En attendant, Jazz fait découvrir à toute sa petite famille, le lieu où elle a vécu pendant son enfance avec ses parents. Pendant sa balade, elle reçoit un coup de téléphone de son père qui la bouleverse. L’homme qu’elle n’a pas vu depuis plus de dix ans fait comme si de rien n’était… Il ne peut pas voir sa fille aujourd’hui parce qu’il a un anniversaire. Jazz est brisée ! Mais sa demi-soeur Florence se présente au rendez-vous. Jazz est finalement heureuse de la retrouver et une discussion à coeur ouvert s’impose…En soirée, Jazz et Laurent retrouvent Nabilla, Thomas et leur agent Magalie pour un dîner.

