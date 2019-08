L’incroyable été de la JLC Family - Episode 9 : Jazz "brisée" par la rencontre avec son père (Replay)

Vous avez manqué l’épisode 9 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce mercredi 21 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde, dîners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

Après le Portugal, la JLC Family s’est envolé direction Londres pour renouer avec le passé de Jazz. C’est dans cette ville que la femme de Laurent a passé les premières années de sa vie aux côtés de sa mère et de son père. Hier, elle a retrouvé sa demi-soeur Florence qu’elle n’a pas revue depuis 10 ans... Des retrouvailles émouvantes !

Dans l’épisode 9 : Zone de turbulence

Aujourd’hui, Jazz a rendez-vous avec son père avec qui elle n’est plus en contact depuis plus de dix ans. En apprenant qu’elle allait à la rencontre de sa demi-soeur, son père lui a téléphoné pour lui proposer de se voir. Mais une fois sur place, l’échange est glacial et l’ambiance est pesante. “Aujourd’hui, je pars et je suis brisée,” avoue Jazz qui est certaine que c’est la dernière fois de sa vie qu’elle laissait une chance à son père…. Bye bye London, Bonjour Dubaï ! La JLC Family rentre à la maison. Jazz est heureuse de retrouver sa maison ! Au programme de cette nouvelle journée, visite de leurs amis Camélia et Tarek Benattia. L’occasion pour Jazz de révéler à sa copine qu’elle n’a pas ses règles… Un troisième bébé en route ?

