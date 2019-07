L’incroyable été de la JLC Family : Jazz, Laurent, Chelsea et Cayden débarquent sur TFX

A partir du lundi 12 août prochain, la JLC Family arrive en quotidienne sur TFX pour nous faire vivre leur incroyable été.

Un conte de fée moderne

Jazz et Laurent, c’est l’histoire d’une success story qui se joue aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, ils ont su construire un véritable empire qui leur permet aujourd’hui de vivre la vie qu’ils ont toujours rêvé. C’est à Dubaï qu’ils ont posé leurs valises il y a près d’un an, pour élever sereinement leurs deux enfants. Chelsea, 2 ans, et Cayden, 5 mois. Suivie par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, la JLC Family comme ils se sont surnommés, aime partagent son quotidien jour après jour, sans filtre et à 100 à l’heure.



Vous les avez découvert jeunes parents dans la première saison de La villa, la bataille des couples sur TFX. En exclusivité sur MYTF1, vous avez partagé l’intimité de leur incroyable mariage à Cannes et leur premier Noël de rêve à Dubaï. Le 16 février dernier, Jazz donnait naissance à son deuxième enfant, Cayden. Dans Jazz et Laurent, La famille s'agrandit, vous avez fait connaissance avec ce petit garçon qui fait le bonheur de ses parents.

L’impossible réconciliation

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde? diners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes… Pour ce couple hors-norme, la préparation du baptême de Chelsea et Cayden va réveiller des souvenirs personnels douloureux. Pour Jazz, cela fait plus de dix ans qu’elle est sans nouvelles de son père et de ses frères et soeurs. Dix ans d’absence qui meurtrissent un peu plus chaque jour son coeur. Destination Londres pour tenter de renouer un lien avec cette famille qu’elle ne connaît plus.

Baptême de rêve pour Chelsea et Cayden

Pour Laurent aussi, les choses ne sont pas simples. Ses relations familiales se sont distendues ces dernières années alors le jeune papa a pris la décision d’emmener toute sa famille sur la terre de ses origines. Après l’Angleterre, direction le Portugal ! Laurent a décidé de convier toute sa famille au baptême de ses enfants qui se tiendra à Dubaï. La fête sera magnifique, Jazz en est certaine parce qu’elle a fait appel aux meilleurs prestataires de Dubaï. Mais la grande question est : leurs familles répondront-elles présentes ?

L’incroyable été de la JLC Family - A partir du lundi 12 août, 17h25 sur TFX puis à 18h30 dès Mardi 13 août