L’incroyable été de la JLC Family - Episode 7 : La grande rencontre avec Mamita du Portugal

Vous avez manqué l’épisode 7 de “L’incroyable été de la JLC Family” diffusé ce lundi 19 août sur TFX ? Pas de panique, on vous offre une séance de rattrapage.

Aujourd’hui, la JLC Family vous embarque destination vacances dans une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, 18h50 sur TFX. Au programme : shopping de luxe, voitures de sport, voyages aux quatre coins du monde, dîners entre amis et autres moments privilégiés en famille… Jazz et Laurent vous montrent tout ! Mais cet été ne sera pas que celui des paillettes…Il sera marqué par des surprises inoubliables et des retrouvailles chargées en émotion.

Précédemment dans la JLC Family

La petite famille s’est envolée direction le Portugal pour rencontrer la famille de Laurent. Jazz a reçu un message de sa demi-soeur : “J’ai vu sur tes réseaux que tu venais à Londres, t’es sérieuse?”. Elle qui ne savait pas si elle devait prévenir de son arrivée imminente à Londres a eu sa réponse. En attendant, c’est à Cannes pour un aller-retour en jet privé que Jazz, Laurent et Chelsea se rendent pour faire une visite surprise à Eva.

Dans l’épisode 7 : La famille avant tout

Jazz, Laurent et Chelsea sont de retour à Porto, heureux de retrouver Cayden resté avec Mamie. Papa a décidé d’emmener tout le monde à la découverte du petit village dans lequel il a grandi… Jazz est fière de réaliser tout le parcours accompli par son mari. Il est temps maintenant de faire la rencontre de “Mamita”, la grand-mère de Laurent. De retour à la villa, Jazz prépare le repas avec sa belle-mère. Ce soir, la famille de Laurent vient manger et au menu, c’est oreilles et pieds de porcs. Côté ambiance, c’est au son de la musique portugaise que toute la famille s’ambiance. Au petit matin, Sisika a rejoint la bande pour embarquer à nouveau à bord du jet privé direction Londres ! C’est là-bas que se trouvent le père et les soeurs de Jazz qu’elle n’a pas revus depuis plus de 10 ans… A l’arrivée, Eva et son petit-ami sont aussi du voyage.

