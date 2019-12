Astrid fait son arrivée dans l’épisode 06 de la JLC Family

Dans le prochain épisode, Astrid arrive en Thaïlande et surtout, dans la villa de vacances de la JLC Family. Comment Jazz va réagir ? La JLC Family va voir des éléphants. Le soir, ils dégustent un repas local… Jazz, enceinte, a plus en plus en mal à cacher ce secret à sa famille… Extrait de l’émission JLC Family du lundi 30 décembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jazz