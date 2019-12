Avant-première : JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 01

Dans le premier épisode de la JLC Family, Jazz et Laurent emmènent Chelsea à son premier jour d’école. Jazz appréhende la réaction de sa fille. Chelsea va-t-elle accepter d’être séparée de ses parents ? Sandra et Olivier viennent d’atterrir à Dubaï et arrivent chez Jazz et Laurent. Ils se retrouvent après des mois de séparation. La famille est réunie et surtout, contente de se retrouver. Olivier part avec Laurent chercher Chelsea à l’école. Celle-ci est très contente de retrouver son papi ! De son côté, Jazz a une discussion avec sa mère… Elles évoquent la fausse couche de Jazz qui a eu lieu l’été dernier. Sandra se confie aussi à Jazz sur sa difficulté à vivre loin de ses filles. Sandra craque et fond en larmes… Hillary, qui a participé avec Jazz et Laurent à la Bataille des Couples, arrive au sein de la maison. Hillary offre des cadeaux à Chelsea et Cayden et, ne sait pas trop comment se comporter avec les enfants. Arrivera-t-elle à s’adapter à la vie de Jazz et Laurent avec leurs enfants ? Jazz, Sandra, Hilary et les enfants partent à la gym. C’est le moment pour Hillary de se familiariser avec Chelsea et Cayden. Ce moment lui donne envie, à son tour, de fonder une famille. Le soir, la famille va à un défilé d’une grande marque de couture, pour le plus grand bonheur d’Hillary. Au retour à la villa, des tensions apparaissent entre Sandra et Olivier… Jazz s’inquiète. La réaction de sa mère ne présage rien de bon… Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

