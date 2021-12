Avant-première - JLC Family : la fin ? - S05 E01

En savoir plus sur Jazz

Après le succès des quatre premières saisons autour de la JLC Family, le premier family show français revient pour une cinquième saison Mais que peut bien signifier cette saison appelée " JLC Family : la fin ? ": est-ce l'ultime saison ? la fin d'un cycle ou tout simplement la Fin de la JLC ?Précédemment, les membres de la JLC Family ont vécu de fortes émotions et de nombreuses épreuves qui les ont bouleversés et touchés. Aujourd'hui, le revers de la médaille n'est-il pas trop lourd à porter ?Veulent-ils tout arrêter ? Arriveront-ils à supporter les critiques, les coups bas et les trahisons ? Jazz et Laurent vont-ils surmonter les rumeurs et les scandales à répétition ? Vont-ils enfin aller de l'avant à 100% ? Enfin, la JLC Family réussira-t-elle à faire bloc et à surmonter cette tempête médiatique ?Cette saison, la JLC compte dire LA vérité et ne rien cacher à son public… Quitte à montrer l'envers du décor, pas toujours si rose.. Encore plus à quelques jours d'accueillir un troisième enfant. Retrouvez la JLC Family comme vous ne l'avez jamais vue !