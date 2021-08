Avant première - JLC Family : Saison 04 Episode 01

En savoir plus sur Jazz

Après le succès des trois premières saisons autour de la JLC Family, le premier family show français revient pour une quatrième saison. La famille de Jazz et Laurent change de décors ! Précédemment, la JLC Family a vécu de fortes émotions et de nombreuses épreuves. Ils ont constaté qu'ils vivaient à 100 à l'heure, "la fast life" comme ils aiment le dire. Désormais, il est temps de faire le bilan pour Jazz et Laurent.Pour cette 4ème saison, retrouvez Jazz et Laurent avec leurs deux enfants à Dubaï en pleine quête de sens... Professionnellement, des grands projets se concrétisent mais dans leur vie personnelle, après des tumultes dans leur couple et une réconciliation lors de la saison 3, le couple a entrepris d'être plus soudé que jamais et c'est ainsi que Jazz et Laurent vont se confronter à une thérapie de couple. Le bilan sera alors sans appel : il faut qu'ils se retrouvent et qu'ils reviennent à l'essentiel !Alors, place au changement : fini le luxe et ses hôtels de prestige, les grandes villas, les fêtes XXL, la JLC Family ira passer ses vacances au grand air dans une ferme pédagogique et vivra dans un camping-car ! Elle aura notamment pour mission d'aider les fermiers avant la réouverture de la ferme et tout sera inédit pour la JLC, ce qui donnera place à des agacements mais aussi à des rires ! L'adaptation avec la ferme et ses animaux promet d'être périlleuse ! Loin de leur confort et de leurs habitudes, cette expérience saura-t-elle les souder autant qu'ils le souhaitent ? Et pour aller plus loin dans leur "Retour Aux Sources", Jazz aura besoin de retourner à Cannes avec sa famille, là où elle a grandi. Là-bas, elle va retrouver sa communauté française qui la suit sur les réseaux sociaux mais aussi, l'esprit de famille et fera l'un des plus beaux cadeaux à sa maman...Pour cette quatrième saison, la famille et l'authenticité seront au centre de cette folle aventure !Et la JLC pourra compter sur des Guests, qui sont leurs proches au quotidien, comme Sandra, Papy Billio, Eva, Sissik et sa sœur mais aussi Hillary et Giovanni avec leurs fils, ainsi qu'un nouveau membre de la famille, Marwa Loud ! Ce qui est forcément annonceur de grands moments de partage mais aussi de surprises ! Avec ce "Retour Aux Sources", il se pourrait que Jazz et Laurent arrivent à se recentrer sur l'essentiel. Mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu ! Alors, iront-ils au bout de leurs rêves ?