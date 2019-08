Sandra et Olivier s’occupent de Chelsea, leur petite-fille mais l’activité peinture leur échappe rapidement quand celle-ci décide d’en mettre partout et de refaire la décoration du sol de la maison à sa manière. Comment réagiront Jazz et Laurent face à l’état de leur maison ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.