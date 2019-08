Chelsea et Cayden se font baptiser dans l'épisode 11 de la JLC Family

Dans le prochain épisode, Chelsea et Cayden s’apprêtent à se faire baptiser mais le prêtre a disparu … Peu après, la fête bat son plein et Jazz décide de remercier toutes les personnes présentes. En fin de soirée, Jazz décide d’utiliser son test de grossesse, est-elle enceinte d'un troisième enfant ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.