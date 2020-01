CLASH - Laurent n’a plus confiance en Jazz

Alors que Jazz et Laurent n’étaient pas du même avis concernant Astrid et Sisika, les esprits s’échauffent entre eux… Cependant, le souci semble être bien plus gros que cela…Jazz et Laurent ne se comprennent plus. Le couple a beaucoup de choses à se reprocher et semble être, au bord du gouffre…. Extrait de l’émission JLC Family du mercredi 01 décembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jazz