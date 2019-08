CULTE - Jazz confond Albert Einstein et Frankenstein

Jazz, Laurent, Sandra et Olivier partagent un moment convivial et s’affrontent au jeu du post-it. Jazz doit deviner le personnage historique qu’elle a de noter sur le front, Albert Einstein. La jeune femme parvient très rapidement à identifier le physicien mais semble le confondre avec le plus connu des monstres au cinéma, Frankenstein. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.