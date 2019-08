Découvrez les premières images de l'incroyable été de la JLC Family !

Jazz et Laurent vous font partager leur incroyable été. Expatriés à Dubaï, Jazz et Laurent comptent bien profiter de l’été pour partager des moments avec leurs proches : soirées VIP, diners entre amis, moments privilégiés en famille… Ils seront entourés de Sandra la maman de Jazz, Olivier, son compagnon et d’Eva, sa petite sœur connue sous le nom d’Eva Queen. Ils nous feront voyager dans le monde entier : aux Seychelles pour un voyage de noce express, à Londres où Jazz ira à la rencontre d’une partie de sa famille qu’elle n’a pas vu depuis 10 ans, au Portugal pour présenter Jazz et les enfants à la famille de Laurent qui ne les a encore jamais rencontré, à Cannes pour faire une belle surprise à Eva, puis, de retour à Dubaï, ils célébreront le baptême de Chelsea et Cayden entourés de tous leurs proches. Vivez l’événement de l’intérieur comme si vous y étiez ! Dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.