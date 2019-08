Dans le prochain épisode, la JLC Family s’envole à Londres, Jazz décide de retourner dans la ville de son enfance avec toute sa famille. À peine arrivée, elle reçoit un message de sa demi-sœur Florence et de son père… Jazz arrivera-t-elle à faire table rase du passé ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.