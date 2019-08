Dans le prochain épisode, la JLC Family s’envole vers de nouvelles aventures, direction le Portugal. Laurent a à cœur de présenter sa femme et ses enfants à toute sa famille. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.