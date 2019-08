Jazz et Laurent annoncent à Sandra et Olivier qu’ils ont décidé de partir en vacances au Portugal et à Londres. Impossible pour Jazz de parler de Londres sans évoquer son père, son frère et ses sœurs qu’elle n’a pas vu depuis des années. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.