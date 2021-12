EXCLU - JLC Family : La fin ? Découvrez les premières images

En savoir plus sur Jazz

Précédemment, les membres de la JLC Family ont vécu de fortes émotions et de nombreuses épreuves qui les ont bouleversés et touchés. Aujourd'hui, le revers de la médaille n'est-il pas trop lourd à porter ? Cette saison, la JLC compte dire la vérité et ne rien cacher à son public Quitte à montrer l'envers du décor, pas toujours si rose.. Encore plus à quelques jours d'accueillir un troisième enfant. Retrouvez la JLC FAMILY comme vous ne l'avez jamais vue ! Dès le Lundi 3 janvier à 16h sur TFX.