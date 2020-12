JLC Family, saison 3 : La famille vole au secours de Jazz et Laurent

Jazz, Laurent, Chelsea et Cayden sont de retour pour une saison inédite de la JLC Family. La petite famille prend un nouveau départ. En effet, après l’accident de Cayden qui a eu lieu dans la piscine de leur villa, les parents ont besoin de se créer de nouveaux jolis souvenirs ailleurs. Cap sur une villa encore plus grandiose et luxueuse que la précédente ! Au programme de cette saison 3 également : le couple Jazz et Laurent est en crise ! Heureusement, ils peuvent compter sur famille et amis pour les aider à surmonter cette tempête. La JLC Family prend un nouveau départ dans la saison 3 à découvrir à partir du Lundi 4 janvier à 16h sur TFX.