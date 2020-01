Dans le prochain épisode, Jazz ne veut pas revenir vers Laurent. Mais lui non plus… Le couple n’arrive plus à se comprendre… La JLC Family se rend dans une école pour aider les plus démunis. Hillary fait un test de grossesse… Extrait de l’émission JLC Family du jeudi 02 décembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jazz