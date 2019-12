Jazz, en pleurs à cause de l’absence d’Eva...

La JLC Family est arrivée en Thaïlande. Mais il manque un membre important de la famille : Éva, la petite sœur de Jazz. Celle-ci ne pouvait pas répondre présente à cause de ses projets professionnels… Jazz et Éva sont en froid depuis qu’Éva a annoncé à sa sœur qu’elle ne viendrait pas… Cette situation pèse sur le moral de Jazz et celle-ci craque… Extrait de l’émission JLC Family vendredi 27 décembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jazz