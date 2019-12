Jazz et Laurent font une grande annonce dans l’épisode 02 de la JLC Family

Dans le prochain épisode, Jazz et Laurent annoncent une grande nouvelle à leur famille... La JLC Family fête le million d’abonnés de Chelsea sur les réseaux sociaux. Enfin, Jazz et Laurent apprennent une mauvaise nouvelle sur leur ami Sisika et, sont déçus par son comportement. Extrait de l’émission JLC Family du mardi 24 décembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1

