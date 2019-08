Jazz et Laurent achètent un chien à Chelsea dans l'épisode 10 de la JLC Family

Dans le prochain épisode, la JLC Family retrouve leurs amis pour passer le reste dans la journée avec eux. Au programme, tyrolienne géante entre les buildings de Dubaï et restaurant cinq étoiles. Jazz et Laurent décident ensuite d'acheter un chien à Chelsea, comment réagira la petite fille face au nouveau membre de la famille ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.