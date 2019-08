Jazz, Laurent et Chelsea sont dans une boutique de luxe pour trouver le cadeau idéal pour l’anniversaire de Sandra mais la petite fille a un véritable coup de cœur pour un sac à main… Jazz en bonne fashionista cède et offre à Chelsea son tout premier sac à main. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.