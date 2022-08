JLC Ensemble c’est tout ! - Saison 06 Episode 15

Welcom to Palm Springs ! La JLC découvre son incroyable villa et profite du luxe auquel elle est habituée. Ils vont profiter du paysage pour faire le shooting officiel de cette nouvelle saison. Tout le monde se prépare pour le shooting sur le thème de noir et chic. Finalement il arrive à trouver un contraste entre le chic et le cadre brut de Palm Springs en utilisant le désert rocheux à côté. Pour Jazz, le cauchemar continue avec son infection à l'œil. Elle espère qu’elle va guérir avant la bataille. JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 15.