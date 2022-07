JLC Ensemble, c’est tout ! - Saison 06 Episode 02

Jazz et Laurent arrivent sur le lieu de la surprise. Ils vont maintenant faire un vol pendant que le soleil se couche sur Los Angeles. Le lendemain, Jazz, Laurent et Sandra partent visiter des maisons pour s’installer définitivement à Los Angeles. Sur le chemin, ils abordent le sujet d’Emine. En effet, ils sentent qu’il n’est pas enchanté d’être ici. Finalement, la première maison ne plaît pas à tout le monde. Ils vont donc visiter une autre maison demain. En attendant, Noémie et Jazz partent pour leur première sortie ensemble à Los Angeles. JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 02.