JLC Ensemble, c’est tout ! - Saison 06 Episode 03

Pendant leur balade sur Sunset Boulevard Jazz et Noémie s'arrêtent dans un salon de voyance. Cette séance de voyance a fait un électrochoc à Jazz. Elle veut régler la situation de tension avec Emine. Malheureusement, la situation ne s’arrange pas du tout entre eux… Jazz et Laurent ont maintenant un dîner avec Fabrice pour commencer à trouver des opportunités ! Ils sont rejoints par Justine l’assistante de Jazz. Le lendemain, la tension entre Jazz et Emine est toujours palpable. JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 03.