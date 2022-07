JLC Ensemble, c’est tout ! - Saison 06 Episode 04

Emine prend son courage à deux mains pour apaiser les tensions avec Jazz. Ils en arrivent à une conclusion : Emine doit quitter son statut d’assistant et rester le meilleur ami de Jazz. Pour se changer les idées, Jazz Justine et Sandra partent se balader sur Melrose place. Comme Noémie était bloquée chez le dentiste, les filles décident de sortir ensemble le soir. Laurent est peiné de la situation, depuis la séance de sport, il est très remonté et décide de la provoquer. Il se retrouve avec Emine dans un streap club ! Lorsque Jazz apprend qu’il est dans un streap club, elle explose directement. JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 04.