JLC Ensemble, c’est tout ! - Saison 06 Episode 06

Ce matin Jazz et Laurent s'entraînent pour la bataille contre la famille Guedj des clans qui arrive. Mais Noémie et Emine ne prennent pas la séance au sérieux et ne sont pas du tout impliqués. Il est temps pour Laurent de travailler les opportunités que Fabrice lui propose pour le business à Los Angeles. Pendant ce temps, Jazz se fait belle pour la surprise que Laurent lui a préparé pour ce soir. Pendant qu’elle se prépare, Jazz remarque qu’un magazine a rédigé un article sur l’arrivée de la JLC à Los Angeles. Le rêve américain commence pour la JLC ! JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 06.