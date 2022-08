JLC Ensemble c’est tout ! - Saison 06 Episode 08

Jazz finit de se préparer pour son shooting avec la marque de motos Heroes Motors. Le shooting se passe très très bien, mais Justine annonce à Jazz la mauvaise nouvelle de Wesley. Cette nouvelle est très compliquée pour Jazz et elle se dit que maintenant qu’ils sont à Los Angeles ils peuvent aller dans les bureaux de Snapchat pour régler le problème. Le lendemain. Jazz et Laurent annoncent à Chelsea et Cayden qu’ils ont organisé une superbe fête pour eux ! Avant la fête, une autre surprise arrive. C’est Sisik qui a décidé de rejoindre la JLC à Los Angeles ! JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 08.