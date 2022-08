JLC Ensemble c’est tout ! - Saison 06 Episode 09

Sisik arrive enfin à Los Angeles ! Il rencontre pour la première fois London. Et il est temps pour Chelsea et Cayden de commencer la fête. Elle démarre avec un show de magie, ils enchaînent avec l’arrivée de leurs héros et héroïnes favoris. Même si Jazz a discuté avec Noémie, la situation ambiguë entre elle et Emine continue. Et pour cause, ils font semblant d'entretenir une relation en secret depuis quelques semaines pour faire une blague à Sisik. JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 09.