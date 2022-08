JLC Ensemble c’est tout ! - Saison 06 Episode 10

La JLC Family arrive dans sa nouvelle maison à Malibu. Ils sont carrément les pieds dans le sable ! Malheureusement, la réalité les rappelle très vite… Émine s’est fait bannir son compte de l’application Snapchat. Pour Jazz, c’est trop elle est encore plus motivée pour aller les voir dans leurs locaux. Mais avant, Jazz, Laurent et Sisik partent visiter une maison avec Medhi. Mais la maison n’est pas du tout au goût de Jazz et Laurent. Pour leur première soirée à Malibu, Jazz a organisé une soirée des vérités. Quelles vérités vont-elles éclater ? JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 10.