JLC Ensemble, c’est tout ! - Saison 06 Episode 12

Laurent et Sisik ne sont pas encore rentrés de leur sortie entre garçons. Jazz panique et commence à monter en pression. Laurent et Sisik sont sortis toute la nuit. Lorsqu’ils rentrent le matin, Jazz est très énervée contre eux. Laurent avait promis de ne pas aller en boîte, mais n’a pas tenu sa promesse. Il essaye quand même de se faire pardonner. Encore une fois, Sisik annonce qu’il y a un problème pour participer à la bataille. Il a promis de participer à un évènement en France en même temps que la bataille. Va-t-il choisir sa carrière professionnelle ou sa famille ? JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 12.