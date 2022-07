JLC Ensemble, c’est tout ! - Saison 06 Episode 13

Avant de partir de Malibu, Laurent rend visite à un avocat pour commencer son installation à Los Angeles. De son côté, Sisik a rendez-vous avec Siobhan Bell, une DJ et productrice spécialisée dans la drill. Son objectif est de faire un son en collaboration avec elle sur sa musique “sucré salé”. Le lendemain, Jazz prépare un road trip, mais Sisik a disparu dans la nuit. Il est parti à Las Vegas dans la nuit et est en retard et sera en retard pour le road trip à Palm Springs… Jazz a aussi prévu une surprise pour Laurent : un saut en parachute ! Mais un d’entre eux va devoir sauter avec lui ! C’est finalement Sisik qui va sauter avec son mari ! JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 13.