JLC Family : Ensemble, c'est tout ! - Découvrez les première images !

Précédemment, face aux tempêtes médiatiques et privées, la JLC a pensé tout arrêter. Trop de pressions, trop de rumeurs, trop d'émotions et trop de frayeurs, Jazz et Laurent avaient tout remis en question : leur couple, leurs carrières, leurs choix de vie… Même leur family show aurait pu s'arrêter… Et pourtant, après de nombreuses réflexions, la JLC décide d'explorer de nouvelles pistes, pour mieux repartir et prouver que tous leurs efforts n'étaient pas vains et que tout ce qu'ils ont bâti était solide. Aujourd’hui, c’est à plusieurs milliers de kilomètres que la JLC Family a décidé de se reconstruire ENSEMBLE.