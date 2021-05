JLC Family : Entre Melissa et Sisika, c’est déjà la rupture !

Après les récents évènements, Sisika et Mélissa ont besoin de s’expliquer. Ils sont sûrs de leurs sentiments mais ils sont peut-être allés trop vite. Ils ont besoin de prendre quelques distances. Mélissa va donc rentrer voir sa famille et l’avenir leur dira si ils sont fait l’un pour l’autre. Melissa qui avait tout quitté pour vivre avec lui à Dubaï rentre maintenant chez elle à Marseille. Jazz et Laurent sont déçus car ils croyaient en leur couple, mais Sisika est encore trop immature pour se lancer dans une histoire sérieuse. Extrait de “JLC Family : Un nouveau départ”. A revoir en intégralité sur MYTF1 !