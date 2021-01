JLC Family - Fidji officialise son couple avec Anas

Ce soir, Fidji a invité Jazz et Laurent à venir dîner. Elle veut profiter de ce dîner pour faire une grande annonce à Jazz. Depuis qu’elle est avec Anas, elle n’a jamais officialisé réellement son couple auprès de ses amis. C’est donc l’occasion rêvée pour faire les présentations à Jazz et Laurent. Ils savent que Fidji a eu des histoires d’amour compliquées dans sa vie. Il est donc important pour eux que cette fois-ci, ce soit la bonne personne pour Fidji. Comment Jazz et Laurent vont-ils trouver Anas ? Et vont-ils l’accepter ? Extrait de l’émission du 05 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.