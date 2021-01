JLC Family - Jazz en larmes face à sa maman et sa petite soeur Eva

Jazz est au plus bas… Sa dispute avec Laurent l’a beaucoup affectée. Elle a besoin de vider son sac avec sa sœur et sa mère, partager avec sa famille ce qu’elle ressent. Après avoir tout garder pour elle, elle s’ouvre enfin et dit ce qu’elle a sur le cœur. Elle fond en larmes ! Jazz reconnaît qu’elle n’est pas heureuse dans sa relation. Laurent saura-t-il l’entendre ? Extrait de l’émission du 07 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.