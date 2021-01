JLC Family : Jazz ouvre son coeur à Liam, Hillary, Fidji et Martika

Pour une fois, Jazz prend du temps pour elle et profite d’un restaurant avec ses copines, sa sœur et sa mère. Les copines de Jazz se rendent vite compte que quelque chose cloche… Jazz explique donc la situation avec Laurent. Leur séparation, leur grosse dispute et Laurent qui ne lui parle plus depuis deux jours. Ses amies n’y croient pas. Elles qui pensaient que leur couple était indestructible. C’est difficile pour Jazz de parler de ses sentiments à ses copines, mais ouvrir son coeur lui fait du bien. Extrait de l’émission du 11 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.