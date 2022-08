JLC Family – Kévin Guedj appelle la JLC pour la Bataille des clans

La JLC Family reçoit un appel très important. C'est Kévin Guedj, il vient prendre des nouvelles et s'assurer qu'ils sont prêts pour la "Bataille des Clans". En effet à la rentrer le clan Guedj et le clan JLC s'affronteront pour déterminer qui sera le meilleur clan ! Mais la Bataille a déjà commencé, Kévin essaye de déstabiliser la JLC Family ! Tous les coups sont permis pour la victoire ! Et vous, avez-vous fait votre choix de clan ? Extrait de JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 06.