JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 10

Dans l’épisode 10 de la JLC Family, Hillary a la réponse de son test de grossesse. Cependant, ce n’est pas la réponse qu’elle attendait… Dans la nuit, la jeune femme apprend une mauvaise nouvelle concernant sa famille. Jazz décide d’avoir une discussion avec Laurent. Les tensions s’apaisent entre le couple. La JLC Family organise un shooting photo pour se souvenir de leur séjour en Thaïlande ! Il est l’heure pour Jazz et Laurent d’annoncer à leurs proches la grossesse de Jazz ! Après cette annonce, il est l’heure pour Hillary de prendre l’avion… Sandra et Olivier oublient de préparer leurs valises et de partir… Ils se pressent donc pour ne pas rater leur avion ! Sisika veut qu’Astrid vienne à Dubaï chez Jazz et Laurent. Il demande donc l’autorisation à Jazz et Laurent. Vont-ils accepter sa proposition ? La JLC Family rentre à Dubaï. Sisika, Karim et Hicham décident d’organiser une surprise pour Jazz et Laurent… Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

