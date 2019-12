JLC Family La famille avant tout - Saison 02 Episode 02

Dans le second épisode de la JLC Family, Jazz et Laurent vont annoncer une grande nouvelle, encore secrète pour toute la famille. Hillary essaye de nourrir Cayden. Karim, qui doit arriver à Dubaï avec les autres amis de la famille, appelle Laurent. Karim lui annonce que Sisika ne compte pas venir avec eux en vacances… À cette annonce, Jazz et Laurent montent en pression. Ils essayent de l’appeler, en vain… Chelsea a un million de followers sur les réseaux sociaux. Pour la JLC Family, ça se fête ! Une séance photo s’impose pour ensuite la poster sur les réseaux sociaux ! Hillary reçoit un appel de sa mère, son grand-père a de gros problèmes de santé. La jeune femme va-t-elle pouvoir rester avec la JLC Family ? Laurent décide de faire une surprise à Jazz. Il veut lui acheter une nouvelle voiture. En compagnie d’Olivier, ils choisissent la voiture parfaite pour la famille ! Du côté des filles, Hillary apprend à changer la couche de Chelsea. Un moment pas évident pour la jeune femme, qui ne connait pas du tout les enfants. Toute la famille part dans le désert pour y passer la nuit. Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jazz