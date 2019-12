JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 03

Dans le troisième épisode de la JLC Family, une grosse dispute éclate entre Laurent et Jazz. Laurent n’a pas aimé la façon dont Jazz a fait la valise… La famille se rend dans le désert de Dubaï pour passer la soirée. Une fois sur place, Laurent s’excuse auprès de Jazz. Jazz, Laurent, Sandra, Olivier, Hillary et Chelsea partagent un repas ensemble. Durant celui-ci, Laurent se rend compte que Sisika n’a pas pris l’avion… Laurent veut faire une grande nouvelle lors du repas. Il annonce que la famille va s’agrandir… Jazz panique, elle a peur que Laurent annonce au grand jour sa grossesse… Mais pas de panique, Laurent lui fait une blague. Le jeune homme a acheté une étoile à toute la famille ! Le lendemain, les amis de Laurent les rejoignent au petit déjeuner. Sisika sera-t-il de la partie ? Dès leur arrivée, Jazz établie des règles pour les vacances en Thaïlande. Des règles qui risquent de ne pas plaire à tout le monde… Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

