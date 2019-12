JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 04

La JLC Family part faire du chameau dans le désert. Jazz appréhende cette activité et, encore plus car elle est enceinte ! Et elle a raison d’avoir peur ! Les chameaux s’énervent et cours partout… Olivier se retrouve par terre. Tout le monde décide d’arrêter l’activité après cet incident. La JLC Family s’arrête donc pour prendre des photos dans le désert. Jazz veut avoir une discussion avec sa mère pour savoir ce qui ne va pas. Sandra se confie sur les conflits avec Oliver… La JLC Family rentre à Dubaï. Jazz, Laurent, Chelsea et Cayden profitent d’un moment intime tous les quatre. Sisika, Hicham et Karim offrent plein de cadeaux à Jazz, Laurent et aux enfants… Laurent décide de dévoiler le secret de Sisika à Hicham et Karim. Sisika leur annonce l’identité de la fille qu’il veut ramener en Thaïlande ! La JLC Family joue au jeu « qui suis-je ? ». Alors que Hillary trouve rapidement son identité… C’est plus compliqué pour Jazz, qui ne connaît même pas la personne qui est écrite sur son front… Après ce jeu, Laurent dévoile devant tout le monde, que Sisika a un secret. Il n’a donc plus d’autres choix que de tout dévoiler à Jazz… Il lui avoue donc qu’il a invité Astrid en vacances… Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jazz