JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 05

Dans l’épisode 05 de la JLC Family, Jazz vient d’apprendre que Sisika a invité Astrid en Thaïlande. La jeune femme n’apprécie pas du tout que le jeune homme l’ai invité dans son dos… C’est d’ailleurs le moment pour eux de partir ! Toute la JLC Family se prépare pour le grand départ. Arrivé à Krabi, Jazz n’a toujours pas décoléré et appréhende l’arrivée d’Astrid…. Toute la JLC Family découvre la somptueuse villa dans laquelle ils vont séjourner ! Jazz est déçue qu’Éva ne soit pas présente durant ce voyage… La jeune femme craque… Le lendemain, Laurent décide d’en parler avec Sandra. Il aimerait que les choses s’apaisent entre les deux sœurs. La JLC Family part à la plage. Olivier, Sandra et Hillary font des châteaux de sable avec Chelsea… Sauf que celle-ci décide de détruire tous les châteaux… De retour à la villa, Sisika appelle Astrid et s’apprête à la rejoindre… En cachette. Jazz vient d’apprendre qu’Astrid est arrivée en Thaïlande… Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

