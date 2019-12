JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 06

Dans l’épisode 06 de la JLC Family, Sisika va retrouver Astrid, en cachette. Sisika lui explique la situation à la villa et Astrid stresse de retrouver la JLC Family. La jeune femme regrette le comportement qu’elle avait eu en leur présence à Cannes… Arrivée à la villa, la JLC Family est choquée de voir Astrid. Avant toute chose, la jeune femme s’excuse auprès de Jazz, Sandra et Laurent… Mais vont-ils accepter ses excuses ? Sandra décide d’appeler Éva pour que ses deux filles se réconcilient… La JLC Family partage ensemble un repas local. Au menu : toutes sortes d’insectes. Astrid décide de prouver à tous qu’elle est courageuse… Après ce repas Jazz et Astrid ont une discussion. Jazz évoque ses doutes tandis que Astrid essaye de se vendre… Le lendemain, les garçons décident de réveiller les filles… Pas sûr qu’elles aiment ce genre de réveil… La JLC Family va voir les éléphants. De retour à la villa, Jazz annonce à Astrid qu’il est l’heure de leur prouver des choses ! Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

