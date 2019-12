JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 07

Dans l’épisode 07 de la JLC Family, Jazz a une discussion avec Oliver. La jeune femme s’inquiète pour leur couple car elle voit très bien qu’il y a de l’eau dans le gaz… Jazz décide de tester Astrid. Et la première épreuve est qu’elle cuisine un bon plat thaïlandais ! Pour y aller, la JLC Family prend des « tuk-tuk », les célèbres voiturettes thaïlandaises. Jazz panique à cause de la conduite dangereuse des chauffeurs… Sisika s’inquiète que les autres aient un mauvais comportement envers Astrid. De son côté, Astrid s’applique à la tâche et réussis le défi… Mais Jazz décide de gâcher son plat et de rajouter plein d’ingrédients… Le plat devient immangeable. Comment Astrid va réagir ? De retour à la villa, la JLC Family organise un jeu : un membre de la famille à un casque dans les oreilles et doit faire deviner les mots qu’on lui dit… Ce jeu est compliqué pour certains… Alors qu’elle est en pleine discussion avec Hillary, Jazz se met à vomir… Hillary comprend tout de suite qu’elle est enceinte. Le secret de Jazz et Laurent semble compromis… Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

