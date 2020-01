JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 08

Dans l’épisode 08 de la JLC Family, Jazz et Hillary décident de lancer un jeu : vendre des produits comme les influenceurs. Entre strings, tampons, gloss ou encore des couches, les membres de la JLC Family vendent de tous et c’est hilarant. Jazz avoue à Laurent qu’Hillary est au courant pour la grossesse de Jazz. Laurent veut que Sandra soit, elle aussi, au courant. Sisika et Laurent ont un nouveau projet : écrire une chanson « cote ». La présence d’Astrid ne dérange pas Jazz, mais elle ne voit pas son ami avec elle. De plus, elle s’inquiète du regard des autres envers leur couple. Les autres garçons arrivent en pleine discussion. Laurent s’en mêle et n’est pas d’accord avec Jazz. La tension monte entre Laurent et Jazz. Cette dernière part s’isoler, en pleurs… Le problème va plus loin que ça mais Jazz ne veut pas dire ce qu’il ne va pas… Est-ce la fin de leur couple ? Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

